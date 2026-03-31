ಟೆಹರಾನ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಫಹಾನ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 900 ಕೆ.ಜಿ ಭಾರದ ಬಂಕರ್ ಬಸ್ಟರ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಫಹಾನ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಬದ್ರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗೆ ಇಸ್ಫಹಾನ್ ನಗರ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಗಾರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯುರೇನಿಯಂ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಇಸ್ಫಹಾನ್, ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕ 'ಆಪರೇಷನ್ ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಮಾಣು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.