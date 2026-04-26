ಭಾನುವಾರ, 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಕ್‌ ಪ್ರವಾಸ ರದ್ದು: ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ವಾಪಸ್‌ ಆದ ಇರಾನ್‌ ಸಚಿವ

ಪಿಟಿಐ
Published : 25 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:00 IST
Last Updated : 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 0:11 IST
ಇರಾನ್‌ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ಅರಾಘ್ಚಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫೀಲ್ಡ್‌ ಮಾರ್ಷಲ್‌ ಅಸೀಮ್ ಮುನೀರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿತು

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಇರಾನ್‌– ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ
ಇಶಾಕ್‌ ಡಾರ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ
ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಖ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ
ಇರಾನ್‌ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ
