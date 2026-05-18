ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ : 'ಇರಾನ್ಗೆ ಚೀನಾದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ನೆರವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೇಮಿಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾದ ಜತೆಗೆ ನಡೆಸಿರುವ ಚರ್ಚೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀರ್ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೊರ್ಮುಜ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಆರ್ಥಿಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸೇನಾ ನೆರವು ಸೇರಿದಂತೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಚೀನಾ ನೀಡದಂತೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ' ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, 'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಚೀನಾ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಜತೆ ಸೇರಿ ಚೀನಾ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಬಯಸಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರೂ ಈವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದೂ ಗ್ರೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ:

ಚೀನಾದ ಜತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜತೆಗೆ ಹೂರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಚೀನಾ ಸಹಮತ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಪರೂಪದ ಲೋಹಗಳು, ವಿರಳ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದೂ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಒದಗಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನೂ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಬೋಯಿಂಗ್ನ 200 ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿಗೂ ಚೀನಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಮ್ಮತಿಸಿವೆ ಎಂದೂ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.