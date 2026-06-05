ಯುದ್ಧಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕಾರ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ‘ಯುದ್ಧಾಧಿಕಾರ ನಿರ್ಣಯ’ಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತು ಗುರುವಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. </p>.<p>ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇರುವ ‘ಯುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ’ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಲಭಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಣಯದ ಪರವಾಗಿ 215 ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 208 ಸದಸ್ಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳು ಮೊಳಗಿದವು.</p>.<p>ಯುದ್ಧ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸದರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಹಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ‘ದುಡುಕಿನ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಈ ಯುದ್ಧವು ಇಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಹಕೀಮ್ ಜೆಫ್ರೀಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೈಕ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಕೂಡ ಈ ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಣಯವು ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಠಾತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡು, ಟ್ರಂಪ್ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿರ್ಣಯ ಅನುಮೋದನೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<div><blockquote>ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವೂ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ</blockquote><span class="attribution"> ಮೈಕ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್</span></div>.<h2>- ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ </h2><p>ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಶ್ವೇತಭವನವು ಯುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. </p><p>‘ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ (ಸುಮಾರು ₹9.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ ಸೇರಿ ದೇಶೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು.</p><p> ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯಲು ಟ್ರಂಪ್ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರೂ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯದ ಪರವಾಗಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸಂಸದರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಹಕೀಮ್ ಜೆಫ್ರೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜತೆಗೆ ಸೇರಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಿಂದ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<h2>ಕದನ ವಿರಾಮ: ಇಸ್ರೇಲ್–ಲೆಬನಾನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ </h2><p><strong>ಬೈರೂತ್ (ಎಪಿ):</strong> ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.</p><p> ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಸ್ತ್ರರಹಿತ ಭದ್ರತಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್–ಲೆಬನಾನ್ ಜಂಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಶಸ್ತ್ರರಹಿತ ಭದ್ರತಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೆಬನಾನ್ ಸೇನೆಯು ಈ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನ ಲಿಟಾನಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಲೆಬನಾನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p> ‘ಇಸ್ರೇಲ್–ಲೆಬನಾನ್ ಸಂಬಂಧ ಪುನಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಲೆಬನಾನ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವುದೂ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. </p><p> ‘ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ –ಲೆಬನಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>