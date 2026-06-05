ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಯುದ್ಧಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕಾರ

ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ: ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವೂ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಮೈಕ್‌ ಜಾನ್ಸನ್‌ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್‌
USAwarIran–Israel war

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