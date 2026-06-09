ಎಚ್‌–1ಬಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ರದ್ದು: ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಾಗತ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾಕ್ಕಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ(ಅಂದಾಜು ₹95 ಲಕ್ಷ) ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ವಲಸೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯರ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>‘ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ಆದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಎಚ್–1 ಬಿ ವೀಸಾ ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಗೀದಾರರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಆದೇಶವು ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ’ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾಸ್ಪೊರಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜೀವ್ ಜೋಶಿಪುರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಈ ಆದೇಶವು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ’ ಎಂದು ಫೌಂಡೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಯಸ್ಪೊರಾ ಸ್ಟಡೀಸ್(ಎಫ್ಐಐಡಿಎಸ್)ನ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಖಂಡೇರಾವ್ ಕಾಂಡ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವೀಸಾ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯು ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ಆದೇಶ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಬಾಸ್ಟನ್ನ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಲಿಯೊ ಸಾರೊಕಿನ್ ಅವರು, ಈ ಕುರಿತ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>