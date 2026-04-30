<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಹಾಗೂ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. </p>.<p>ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಹೌಸ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹142.57 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಂಸತ್ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 2,500 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹2.37 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಾದ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟವುಳ್ಳ ಸೇನಾಧಿಪತಿ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 'ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ' ಎಂದೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನೀವು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮತ್ತು ವಾರದ ದಿನ ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿಯದ ಬೈಡನ್ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿನ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಅವರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>