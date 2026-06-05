2026ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 1,076 ಭಾರತೀಯರ ಗಡೀಪಾರು: ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 2026ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 1,076 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು(ಎಂಇಎ) ಶುಕ್ರವಾರ(ಜೂನ್ 5) ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಎಂಇಎ ವಕ್ತಾರ ರಣದೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು, ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. 2025ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ 3,567 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅಮೆರಿಕವು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ, ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಗಡೀಪಾರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಲಸೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪತ್ರಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣವಾದ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>