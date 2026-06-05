ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

2026ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 1,076 ಭಾರತೀಯರ ಗಡೀಪಾರು: ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 16:02 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 16:02 IST
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