<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಬಾಂಬ್ ಹುದುಗಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ 16 ಹಡಗುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇರಾನಿನ ಹಲವು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಇರಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.</p><p> ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಬಾಂಬ್ ಇಡದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>11ನೇ ದಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿರುವ ನೆಲಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು. </p><p>ಇದುವರೆಗಿನ ನಡೆದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಇರಾನ್ ನಾಯಕರು ಮಾತುಕತೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ 140 ಸೇನಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದೆ. </p>