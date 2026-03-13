ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿ: ನಿರ್ಬಂಧ ಸಡಿಲಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಪಿಟಿಐ)</strong>: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆರಿಕದ ಆಡಳಿತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸದ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ (ಮಾ. 5ರಂದು) ಸಡಿಲಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ, ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ರಷ್ಯಾದ ಹಲವು ತೈಲ ಹಡಗುಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಂದ ಇತರ ದೇಶಗಳು ತೈಲ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಕೆಲ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಈ ಕ್ರಮವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೈಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>