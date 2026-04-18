ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ: ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕವು ಮೇ 16ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ದರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ವಿನಾಯಿತಿ ಅವಧಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು.

'ಅನುಮತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರದ (ಏಪ್ರಿಲ್ 17) ಒಳಗೆ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿರುವ ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ.