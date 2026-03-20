ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ, ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಎಫ್‌-35 ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ನಾಶ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಎಫ್-35 ಯುದ್ಧವಿಮಾನವು ಭಾರಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಎಫ್-35 ವಿಮಾನವು ಹಾರಾಡುವಾಗ ಇರಾನ್ ಮಿಸೈಲ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಈ ವಿಮಾನ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತನ್ನ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ.

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಎಫ್-35 ಯುದ್ಧವಿಮಾನವನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಲಾಗದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಮಾನದ ಬೆಲೆ ₹1 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಎಫ್-35 ವಿಮಾನವನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ತಾನು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇರಾನ್ನ ಲೆಂಗೇಹ್ ಬಂದರಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ 16 ಬೋಟ್ಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ

ಅಮೆರಿಕವು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುವುದಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.