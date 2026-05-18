<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಏರ್ ಶೋ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಎರಡು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾಲ್ವರು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಐಡಾಹೊದ ಮೌಂಟೇನ್ ಹೋಮ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಹೊರಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಎರಡು ಜೆಟ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅಕಾಶದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>‘ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದ ಎರಡು ಜೆಟ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿವೆ’ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಲೀಟ್ನ ನೇವಲ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಕ್ತಾರ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಮೆಲಿಯಾ ಉಮಾಯಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘E/A-18G ಗ್ರೌಲರ್’ ಜೆಟ್ಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿವೆ. ವಾಯುನೆಲೆಯಿಂದ 2 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಮಾಯಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಗನ್ಫೈಟರ್ ಸ್ಕೈಸ್ ಏರ್ ಶೋ ಇದಾಗಿತ್ತು. 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗ್ಲೈಡರ್ ಪೈಲಟ್ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>