<p><strong>ಟೆಹರಾನ್</strong>: ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸೇನೆಗಳು ಶನಿವಾರ ಶೋಧ ನಡೆಸಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ಟೆಹರಾನ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್–15 ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯ ವಿಶೇಷ ಕಮಾಂಡೊಗಳು ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಫ್–15 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ‘ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರೋಲಿನ್ ಲೆವಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಎಫ್–15 ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆಯು ಇರಾನ್ ಜತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದು’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಎನ್ಬಿಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮೂಲಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನೈರುತ್ಯ ಇರಾನ್ನ ಕೊಹ್ಕಿಲುಯೆ ಮತ್ತು ಬೊಯೆರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. </p>.<p>ಪೈಲಟ್ನ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳತ್ತ ಇರಾನ್ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ. </p>.<p>‘ಅಮೆರಿಕದ ಪೈಲಟ್ಅನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಿರೂಪಕರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಇನ್ನೊಂದು ವಿಮಾನ ಗುರಿ</strong></p>.<p>ಇರಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅಮೆರಿಕದ ಎ–10 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>‘ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಹೊಸ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಕೆ: ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಹೊಸ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ‘ಖಾತಮ್ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ’ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡ್ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ದೇಶವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಕಮಾಂಡ್ನ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಮೊದಲು</strong></p><p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೇನೆಯು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. ‘2003ರ ಇರಾಕ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಎ–10 ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್–1 ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್–16 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಮಾಜಿ ಪೈಲಟ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಕಾಂಟ್ವೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಇರಾನ್ನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದವು. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ‘ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬೇಗನೇ ಮುಗಿಸಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ವಿಮಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p><strong>ಆರ್ಥಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಾಣಗಳ ಗುರಿ</strong></p><p>ಇಸ್ರೇಲ್–ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಸೇನೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಶನಿವಾರ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಘಟಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಥಾವರ ಇರಾನ್-ಇರಾಕ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಶೇರ್ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿವೆ.</p><p>ಬುಶೇರ್ ಪರಮಾಣ ಸ್ಥಾವರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಆರ್ಎನ್ಎ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬುಶೇರ್ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ 198 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. ನೈರುತ್ಯ ಭಾಗದ ಬಂದರು ನಗರ ಮಶಾಹರ್ನ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಘಟಕದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫಾರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><strong>ಹೊರ್ಮುಜ್: ಮತದಾನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ</strong></p><p><strong>ದುಬೈ</strong>: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲಿನ ಮತದಾನವನ್ನು ಬಹರೇನ್ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ‘ಬಹರೇನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ’ವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧದ ಕಾರಣ ಮತದಾನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><strong>48 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ: ಟ್ರಂಪ್</strong></p><p>‘ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗಡುವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು 48 ಗಂಟೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಗಡುವು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ತೆರೆಯಲು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು 10 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿನಾಶ ಖಚಿತ’ ಎಂದು ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ತಾವು ನೀಡಿದ್ದ 10 ದಿನಗಳ ಗಡುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ದಿನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ</strong></p><ul><li><p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ</p></li><li><p>ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಶದ 30 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಹೊಸೇನ್ ಸರಫ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ</p></li><li><p>ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ</p></li><li><p>ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಒರಾಕಲ್ನ ದುಬೈ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ