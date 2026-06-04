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Homenewsworld news

ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್: US ಹೌಸ್ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 3:15 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 3:15 IST
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