<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದುವರಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆರಿಕದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ (ಕೆಳಮನೆ) ಬುಧವಾರ ನಿರ್ಣಯವೊಂದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳವನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಹೌಸ್ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಂಸದ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಮೀಕ್ಸ್ ಅವರು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರಾದ ಥಾಮಸ್ ಮಾಸ್ಸಿ, ಬ್ರಿಯಾನ್ ಫಿಟ್ಜ್ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ವಾರೆನ್ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ, 215-208ರ ಅಲ್ಪ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಯುದ್ಧದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸಂಸದರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>‘ವಾರ್ ಪವರ್ಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್’ (ಯುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ನಿರ್ಣಯ) ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿರುವುದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕಾಂಗದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಕ್ರಮವನ್ನು ‘ಸಮಕಾಲೀನ ನಿರ್ಣಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯಾದರೂ, ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<h2>ಗ್ರೆಗೊರಿ ಮೀಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? </h2><p>‘ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್ ಸದಸ್ಯರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಗ್ರೆಗೊರಿ ಮೀಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಇರಾನ್ ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ‘ಹೊರ್ಮುಜ್’ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ:ಟ್ರಂಪ್.ಬಿಹಾರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: ಮೂವರ ಸಾವು, ಹಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>