ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಸಭೆ ಆರಂಭ

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳೇನು?.<p>'ಆರಂಭಿಕ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಲೆಬನಾನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಬೈರೂತ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಫಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇರಾನ್ನ ಮೆಹರ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ನಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p><p><em><strong>(ಎಎಫ್ಪಿ ವರದಿ)</strong></em></p>.ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಧಾನಕಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಹೇಗೆ?.