ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆ: ಮೂಡದ ಒಮ್ಮತ, ನಡೆಯದ ಒಪ್ಪಂದ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆಯು ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
• ಮಾತುಕತೆಯ ವಿಫಲ ಫಲಿತಾಂಶ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 21 ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರವೂ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.
• ಅಮೆರಿಕದ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
• ಇರಾನ್ನ ಆರೋಪಗಳು
ಅಮೆರಿಕವು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅತಿಯಾದವು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
• ಪರಮಾಣು ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು
ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಇರಾನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.
• ಇರಾನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
