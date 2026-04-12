ಭಾನುವಾರ, 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆ: ಮೂಡದ ಒಮ್ಮತ, ನಡೆಯದ ಒಪ್ಪಂದ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 2:26 IST
Last Updated : 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 2:26 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆಯು ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಮಾತುಕತೆಯ ವಿಫಲ ಫಲಿತಾಂಶ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 21 ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರವೂ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್‌ನ ಆರೋಪಗಳು
ಅಮೆರಿಕವು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅತಿಯಾದವು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಪರಮಾಣು ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು
ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಇರಾನ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್‌ನ ಬದ್ಧತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
21 ಗಂಟೆ
ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದ ಅವಧಿ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
PakistanUSAIranIran–Israel war

