ಇರಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ: ರುಬಿಯೊ

ಪ್ಯಾರಿಸ್: 'ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು (ಅಮೆರಿಕ) ಯಾವುದೇ ಸೇನಾಪಡೆಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜತೆಗೆ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ' ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ–7 ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರುಬಿಯೊ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು (ಅಮೆರಿಕ) ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಡ್ರೋನ್, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನೌಕಾಪಡೆ, ವಾಯುಪಡೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಇರಾನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿನ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಘರ್ಷಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಟೋಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳು ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.