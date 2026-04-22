<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್/ದುಬೈ/ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಕುರಿತ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮಂಗಳವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಬುಧವಾರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಅಮೆರಿಕದ ಬೆದರಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಧಾನಕಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸದೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಸಿಎನ್ಬಿಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗವು ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. </p>.<p>ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಖಿರ್ ಖಾಲೀಬಾಫ್ ಅವರು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಬೆದರಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ:</strong> ‘ಬೆದರಿಕೆಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಖಾಲೀಬಾಫ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇರಾನ್ನ ಯಾವುದೇ ನಿಯೋಗ ಇದುವರೆಗೂ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p>.<p>ಮಾತುಕತೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ನಿಯೋಗಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂವಹನ ಸಚಿವ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ತರಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಚೀನಾ ಒತ್ತಾಯ:</strong> ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಚೀನಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ‘ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ನಡುವಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗೀದಾರರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಗುವೊ ಜಿಯಾಕುನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಚೀನಾ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>‘ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಲ್ಲ’</strong></p><p>‘ಇರಾನ್ ಜತೆಗಿನ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಸ್ತರಿಸುವಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಬಿಸಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಜತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕವು ದಾಳಿಯನ್ನು<br>ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾವು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದೊಂದೇ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎರಗಲು ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಇರಾನ್ಗೆ ಚೀನಾ ‘ಉಡುಗೊರೆ’ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗು: ಟ್ರಂಪ್</strong></p><p>‘ಚೀನಾದಿಂದ ಇರಾನ್ಗೆ ‘ಉಡುಗೊರೆ’ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗನ್ನು ಅಮೆರಿಕವು ತಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಮಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನ್ ಹಡಗನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಭಾನುವಾರ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. </p><p>‘ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಇರಾನ್ಗೆ ‘ಉಡುಗೊರೆ’ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಡುಗೊರೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಬಿಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ತಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p><p>‘ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಇರಾನ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿಕಿ ಹ್ಯಾಲೆ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಚೀನಾ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ. ‘ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ವಿದೇಶಿ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗು. ಆ ಹಡಗಿಗೆ ಚೀನಾದ ಜತೆ ನಂಟು ಇದೆ ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಗುವೊ ಜಿಯಾಕುನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ</strong></p><p>* ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ</p><p>* ಇರಾನ್ ಜತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಯುಎಇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಖಂಡಿಸಿದೆ</p><p>* ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ</p><p>* ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಎಂಟು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ</p><p>* ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ</p> 