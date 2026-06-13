ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್‌ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿವೆ: ಪಾಕ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಷರೀಫ್

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 2:49 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 2:49 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
AmericaDonald Trumpiran conflict
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT