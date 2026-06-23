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Homenewsworld news

60 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್‌ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 19:35 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 19:35 IST
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ಲೆಬನಾನ್‌ನ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಕತಾರ್‌ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರರು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಬನಾನ್‌ನ ಸಂಘರ್ಷ ನಿವಾರಣಾ ಕೋಶವು ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ
ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ಅರಾಘ್ಚಿ ಇರಾನ್‌ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ 
ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಲು ಯಶಸ್ವಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ
ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
AmericaIranwar

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