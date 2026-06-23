60 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್‌ ಒಪ್ಪಿಗೆ

<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್/ಜ್ಯೂರಿಚ್ :</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಕತಾರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯು ‘ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>.<p>‘ಮಾತುಕತೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ’ ಎಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಜಂಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಮುಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ವಿಧಾನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಮಾತುಕತೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (ಎಂಒಯು) ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಜೂನ್ 18ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದವು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಲೇಕ್ ಲುಸರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪತ್ರಿನಿಧಿಗಳ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಖಾಲೀಬಾಫ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಪ್, ಕತಾರ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅಲ್ ಥನಿ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಕತಾರ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ:</strong> ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದೆ. </p>.<p>‘60 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಲು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ನಿವಾರಣಾ ಕೋಶ ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಪಡೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಲೆಬನಾನ್ನ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೋಮವಾರ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಲೆಬನಾನ್ನ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಕತಾರ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರರು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಬನಾನ್ನ ಸಂಘರ್ಷ ನಿವಾರಣಾ ಕೋಶವು ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution"> ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ </span></div>.<div><blockquote>ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಲು ಯಶಸ್ವಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ</blockquote><span class="attribution"> ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<h2>ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು</h2>.<p>l ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ</p><p>l ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿಯೇ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ</p><p>l ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ</p><p>l ಅಮೆರಿಕದ ಸೋಯಾ, ಜೋಳ, ಗೋಧಿ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವು</p><p>l ಇರಾನ್ ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಣೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>