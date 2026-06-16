ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಹಿ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್</strong>: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ 107 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ.<br>ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಗಳು’ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ‘ಟ್ರೂಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್’ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬರೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಲೆದೋರಿದ್ದ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೊನೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p><p>‘ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾ ಪಡೆಯ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಹಡಗುಗಳ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿ ಮತ್ತು ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಆರಂಭ ವಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆದರೆ, ‘ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 19ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿ ಬಿದ್ದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಜಲಸಂಧಿಯು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ವ್ಯಾನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ: </strong></p><p>ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವ ವನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಿ–7ರ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜತೆ ಮಾತ ನಾಡಿ, ‘ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು<br>ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ</strong></p><p>ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ<br>ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತೈಲ ದರವು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು.</p><p>ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ದರವು ಶೇಕಡ 4.8ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು, 83.17 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರವು ಶೇ 5.2ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 80.49 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.</p><p><strong>ನಮ್ಮದೇ ಆತಿಥ್ಯ: ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ</strong></p><p>‘ಜೂನ್ 19ರಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬೀಳಲಿದೆ’ ಎಂದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್, ‘ಜಿನೀವಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಯ ಬಳಿಕ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಣ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಎಕ್ಸ್’ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಒಪ್ಪಂದದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಆಯೋಜನೆ ಆಗಲಿವೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರೂ ಒಪ್ಪಂದದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಚರ್ಚೆಗೆ 60 ದಿನಗಳ ಗಡುವು</strong></p><p>‘ಇರಾನ್ನ ಅಣು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಚೀನಾ</strong></p><p>ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ಚೀನಾ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>‘ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾತ್ರ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಲಿನ್ ಜಿಯಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ತೈಲ ದರ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ</strong></p><p>ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತೈಲ ದರವು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು.</p><p>ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ದರವು ಶೇಕಡ 4.8ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು, 83.17 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರವು ಶೇ 5.2ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 80.49 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>