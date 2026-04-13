ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಏನು?

<p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಮರ್ ಮುನೀರ್ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿತ್ತು.</p>.ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದೇ ಮಾತುಕತೆ ಮುರಿಯಲು ಕಾರಣ: ಇರಾನ್.<p>ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 21 ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಗಳು ಕಮರಿಹೋದವು. ‘ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳು ಏನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದ ಸೆರೆನಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ‘ನಮ್ಮ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಕದನ ವಿರಾಮದ ಭವಿಷ್ಯವು ಈಗ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಂದೆ ಈಗ ತುರ್ತು ಸವಾಲು ಇದೆ; ಉಭಯ ಕಡೆಯವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು..</p><p>‘ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜೆರುಸಲೆಮ್ನ ಹೀಬ್ರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸೈಮನ್ ವುಲ್ಫ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ಫುಚ್ಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಸಂಧಾನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮಾತುಕತೆ: ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್ ಆರೋಪ.<p>‘ಕದನ ವಿರಾಮದ ಇನ್ನೂ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಇದೆ. ಗಡುವು ಮುಗಿಯುವುದನ್ನೂ ಮುನ್ನ ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಿ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘೇರ್ ಘಾಲಿಬಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,</p><p>‘ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂವಾದವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು’ ನಮ್ಮ ಯತ್ನವು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಇಶಾಕ್ ದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಖಚಿತತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಲೆಬನಾನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ ಹಾಗೂ ಬೈರೂತ್ನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬಂದರೂ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ: ಟ್ರಂಪ್.<p>ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಬಂಡುಕೋರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ಲೆಬನಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಲೆಬನಾನ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><h2>ಕದನ ವಿರಾಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?</h2><p>ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರು ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಘಾಲಿಬಾಫ್ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದರು. ಶರೀಫ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p><p>ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಾವಾದ ಇತ್ತು. ‘ನಿನ್ನೆ ದಿನವಿಡೀ ಆಶಾವಾದದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಮೊಯೀದ್ ಯೂಸುಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲವಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು....<p>ಭಾನುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನ ಖಾಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ‘ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ’ಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಕೇತದಂತೆ ಅದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳೂ ಅಡಗಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶೇ 85ರಷ್ಟು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಆಮದು ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಾರನಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿದೆ. 25 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ತಾನು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ದೇಶವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯಿಂದ (ಐಎಂಎಫ್) ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.</p>.ಹೊರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ತಡೆ ಹಾಕಿ,ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ: ಟ್ರಂಪ್.<p>ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಮೆರಿಕದಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 909 ಕಿ.ಮೀ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧವೂ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವು ತಳೆಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಘಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರದ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊಯೀದ್ ಯೂಸುಫ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು ಚೀನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಯೂಸುಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><em><strong>ಆಧಾರ: ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್, ರಾಯಿಟರ್ಸ್</strong></em></p> .ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ 21 ಗಂಟೆಗಳ ಚರ್ಚೆ: ಮೂಡದ ಒಮ್ಮತ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>