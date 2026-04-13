ಸೋಮವಾರ, 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಏನು?

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 6:06 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾತುಕತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡದ ಕಾರಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಮಾತುಕತೆಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಅಮೆರಿಕದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಇರಾನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಲು 21 ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ
ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುಗಮ ಹಡಗು ಸಂಚಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಆಮದಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹವಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಲೆಬನಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರಭಾವ
ಲೆಬನಾನ್ ಅನ್ನು ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ನದಿಯೊತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯ ಸವಾಲುಗಳು
ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು, ಚೀನಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಜ್ಞರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
21 ಗಂಟೆಗಳು
ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ
 ಮಾತುಕತೆಯ ಅವಧಿ
ಶೇ 85
ಹೊರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತೈಲ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ
2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು
909 ಕಿ.ಮೀ
ಪಾಕ್–ಇರಾನ್ ಗಡಿ ಉದ್ದ
ಫೆಬ್ರುವರಿ 28
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
PakistanIsraelUSAIranIran–Israel war

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT