ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್‌ ಯುದ್ಧ: ಅತ್ತ ಮಾತುಕತೆ ಇತ್ತ ಬೆದರಿಕೆ

<p>ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗವು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೊಂಡರೂ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕ- ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>‘ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಂತವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ಒಪ್ಪಂದವೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಘೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ನಿಯೋಗ: ಜ್ಯೂರಿಚ್ (ಪಿಟಿಐ): ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್, ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಖಿರ್ ಖಾಲೀಬಾಫ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಪ್, ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಂ ಮುನೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಜೆ.ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪತ್ರಿನಿಧಿಗಳ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಖಾಲೀಬಾಫ್ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್, ಶ್ವೇತಭವನದ ಸಲಹೆಗಾರ ಜಾರೆಡ್ ಕಶ್ನರ್, ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ, ಇರಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಲಿ ಬಘೇರಿ ಕಣಿ, ಗವರ್ನರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಸೀರ್ ಹೆಮ್ಮತಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-4-1823169648</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>