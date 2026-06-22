ಫೋಟೊಗೆ ಫೋಸ್ ನೀಡದೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡದೆ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ಇರಾನ್!

<p><strong>ಜ್ಯೂರಿಚ್:</strong> ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯು ಹಲವು ಮುಜುಗರದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕತಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅಲ್ ಥಾನಿ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ತೀವ್ರ ಕಂಗೆಟ್ಟಂತೆ ಕಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಅವರವರೆಗಿನ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. </p><p>ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ನಿಡ್ವಾಲ್ಡೆನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬರ್ಗನ್ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶರೀಫ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಶರೀಫ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಂ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಅಲ್ ಥಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನೋ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಗ್ಚಿ ಅವರು ಶರೀಫ್ ಅವರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗವು ಅಮೆರಿಕ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೊಗೆ ಫೋಸ್ ನೀಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. </p><p>ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಗ್ಚಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೊ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. </p><p>ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.</p><p>ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶಗಳ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಕತಾರ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗವು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದ ಕೋಣೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>