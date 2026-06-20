ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಭೇಟಿ ಮುಂದೂಡಿದ ವ್ಯಾನ್ಸ್: ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ರದ್ದು?

<p><strong>ಜೆರುಸಲೇಂ</strong>: ‘ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿಗದಿಯಂತೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾತುಕತೆ ರದ್ದಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 21 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಲೆಬನಾನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಲ್ವರು ಯೋಧರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಭೇಟಿ ಮುಂದೂಡಿದ ವ್ಯಾನ್ಸ್</strong></p> <p>ಇರಾನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜತೆ ನಡೆಯುವ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಿಂದ ಜ್ಯೂರಿಚ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ– ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p> <p>‘ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ವಿಳಂಬ:ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಭೇಟಿ ಮುಂದೂಡಿದ ಜೆ.ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>