ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ: ಇರಾನ್‌– ಅಮೆರಿಕ ಸಮ್ಮತ..?

'ಟೆಹರಾನ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಆದರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ನ ನಡುವೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಿಂದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನ ಬಂದರಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಕೊಡುವುದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇರಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾತೈಲವು ಇದೇ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ಯುರೋಪ್ನ ನಾಯಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಆಶಾವಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ಫಾಂಡರ್ ಲೇಯನ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಪ್ಪಂದ–ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಇರಾನ್

ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧೀಕರಣ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ವಿಚಾರವು ಈಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ 60 ದಿನ ಮುಂದೂಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಇರಾನ್ನ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಾನ್ನ ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ತನ್ನ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ನ 'ಫಾರ್ಸ್' ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಇರಾನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇರಾನ