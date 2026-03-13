ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನ ಪತನ: ನಾವೇ ಉರುಳಿಸಿದ್ದು ಎಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್

<p>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವ ವಿಮಾನವೊಂದು ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಸ್ನೇಹಪರ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಕಮಾಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಸಿ-135 ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಮಾನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>‘ಈ ಘಟನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಪರ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ’ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಆದರೂ, ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಭಯಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇರಾಕ್, ವಿಮಾನವನ್ನು ನಾವೇ ಉರುಳಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ" ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದೆವು’ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ವಿಮಾನವು ಆರು ಜನರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಕೆಸಿ-135 ಅನ್ನು ಬೋಯಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು 1950 ಮತ್ತು 1969ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇವುಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿಯ ವಾಯು ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಗಳಾಗಿವೆ.</p><p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಕಾರ, 6,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಭೇದಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ 7 ಮಂದಿ ಯೋಧರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>