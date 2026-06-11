ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಾಯು ದಾಳಿ: ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ

ಬಹರೇನ್‌, ಕುವೈತ್‌, ಜೋರ್ಡನ್‌ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
-
-
ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ತೊರೆಯಿರಿ.
-ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ಅರಾಘ್ಚಿ, ಇರಾನ್‌ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ
USIranDonald Trumpiran conflictIran–Israel war

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT