ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಾಯು ದಾಳಿ: ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ

<p><strong>ದುಬೈ:</strong> ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ತನ್ನ ಅಪಾಚೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ದೂರಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಯು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ, ಬಹರೇನ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಉಡ್ಡಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ಐದು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಜೋರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಜೋರ್ಡನ್ನ ಮುವಾಫಾಕ್ ಸಾಲ್ಟಿ ವಾಯು ನೆಲೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಾಯು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್–35 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ (ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 91 ಡಾಲರ್) ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂತು. </p>.<p><strong>ದಾಳಿ:</strong> ‘ಇರಾನ್ನ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ರೇಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ವಾಯು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ಇರಾನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಕೆಶಮ್ ದ್ವೀಪ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದಿರುವ ಇರಾನ್, ಹಾನಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>‘ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬ: ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ </strong></p><p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ‘</strong>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಇರಾನ್ ವಿಪರೀತ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಅದು ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬುಧವಾರ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯ ಅಪಾಚೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇರಾನ್ ಪಡೆಗಳೇ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಅನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ದೂರಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ‘ಟ್ರೂಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್’ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು‘ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬೆಲೆ ತೆರಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಈಗ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸುವೆ’ ಎಂಬ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡು–ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರವಷ್ಟೇ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು </strong></p><p>* ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಏಡನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವರ ನಡುವೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ </p><p>* ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ನಂಟಿರುವ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹುಥಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ </p>.<div><blockquote>ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ತೊರೆಯಿರಿ.</blockquote><span class="attribution">-ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ, ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>