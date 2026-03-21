ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಇರಾನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ: ಅಮೆರಿಕ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಇರಾನ್ನ ಭೂಗತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಇರಾನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ತೈಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಾದ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಪಕ್ಕದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಬಲ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಭೂಗತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದ ಮೇಲೆ 5,000 ಪೌಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ನ(ಸೆಂಟ್ಕಾಮ್) ಕಮಾಂಡರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕೂಪರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹಡಗು ವಿರೋಧಿ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಲಾಂಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಹಡಗು ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗುಪ್ತಚರ ಬೆಂಬಲ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಾಡಾರ್ ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೂ ಕೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ವಿಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಂಚರಣೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಇರಾನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಬಂಕರ್ ಬಸ್ಟರ್ ಬಾಂಬ್ ಬಳಸಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಳಿ ಇರಾನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.