<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅ</strong>ಮೆರಿಕ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಸಿ–135 ವಿಮಾನ ಪಶ್ಚಿಮ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪತನದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಸಿ–135 ವಿಮಾನ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶತ್ರು ಪಡೆಗಳ ದಾಳಿ ವಿಮಾನ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವಾಗ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಮಾನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ‘ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇರಾಕ್’ (ಐಆರ್ಐ) ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕ್ಷಿಪಣಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಐಆರ್ಐ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಶತ್ರು ದಾಳಿಯಿಂದ ವಿಮಾನ ಪತನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. </p><p>ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಮಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಫ್–18 ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎಫ್–15 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಪತನವಾಗಿದ್ದವು. </p><p>60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೋಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕೆಸಿ–135 ವಿಮಾನ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ದೀರ್ಘ ದೂರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. </p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್, ಸಹಪೈಲಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>