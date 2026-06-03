<p><strong>ದುಬೈ/ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ನ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹೇರಿದ್ದು, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಇರಾನ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p> ‘ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ‘M/T ಲೆಕ್ಸಿ’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇರಾನ್ನ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದತ್ತ ಸಾಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇರಾನ್ನತ್ತ ಹೊರಟಿತ್ತು’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಫೈರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯು ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೂ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>