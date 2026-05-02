ಹೊರ್ಮುಜ್‌: ಜಲಬಾಂಬ್‌ ಪತ್ತೆಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಲ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ರಾಯಿಟರ್ಸ್): ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಜಲಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯು ತನ್ನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕಾಪಡೆಯು 'ಸಮುದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿವೇಗದ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಯೋಜನೆ'ಯಡಿ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಎಂಎಂಒ) ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದ ಎ.ಐ ಕಂಪನಿ 'ಡೊಮಿನೊ ಡೇಟಾಲ್ಯಾಬ್'ನೊಂದಿಗೆ 99.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹945.8 ಕೋಟಿ)ಮೊತ್ತದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎ.ಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಡೊಮಿನೊ ಕಂಪನಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಲ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಖರತೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿಕರು ನೇರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>'ಸಮುದ್ರದಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಡಗುಗಳ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎ.ಐ ಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಡೊಮಿನೊ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಥಾಮಸ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಜಲಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನೌಕಾಪಡೆಯು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಡಚಣೆ ಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕದನ ವಿರಾಮಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳೇಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>