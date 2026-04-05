ಸೋಮವಾರ, 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಪೈಲಟ್ ರಕ್ಷಣೆ: ಇರಾನ್‌ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಹಸಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 15:19 IST
Last Updated : 5 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 15:19 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇರಾನ್‌ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪೈಲಟ್‌ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಪೈಲಟ್ ನಾಪತ್ತೆ
ಅಮೆರಿಕದ 'ಎಫ್-15 ಈಗಲ್' ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇರಾನ್ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೈಲಟ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅತ್ಯಂತ ಸಾಹಸಮಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯು ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಹಸಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಬಳಕೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಎಚ್-60ಡಬ್ಲ್ಯು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು, ಎ-10 ವಾರ್ಥ್‌ಹಾಗ್‌ ಜೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಸಿ-130 ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
7 ಸಾವಿರ ಅಡಿ
ಪೈಲಟ್ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ಎತ್ತರ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ADVERTISEMENT
Rescue operationUSAFighter aircraftDonald Trumpmilitary attackPilotIsrael-Iran conflictNews PlusIran–Israel war

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT