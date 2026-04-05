<p><strong>ಟೆಹರಾನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇರಾನ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇರಾನ್ನ ಸೇನೆ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಹಸಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, ತನ್ನ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕದ 'ಎಫ್-15 ಈಗಲ್' ವಿಮಾನವನ್ನು ಇರಾನ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇರಾನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಯುದ್ಧವಿಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. </p>.ಹೊರ್ಮುಜ್ ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ,ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಟ್ರಂಪ್.ಪೈಲಟ್ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ: ಇರಾನ್.<p><strong>ಟ್ರಂಪ್ ಬಣ್ಣನೆ...</strong></p><p>ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಹಸಮಯ 'ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೋಧರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಮಾಂಡೊಗಳ ಪಡೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು.</p><p>ಇರಾನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯು ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಬಳಕೆ...</strong></p><p>ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಎಚ್ಎಚ್-60ಡಬ್ಲ್ಯು 'ಜಾಲಿ ಗ್ರೀನ್' II, ರಕ್ಷಣಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು, ಎ-10 ವಾರ್ಥ್ಹಾಗ್ ಜೆಟ್ಗಳು, ಎಚ್ಸಿ-130 ರಕ್ಷಣಾ ಮಿಡ್-ಏರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್, ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಶೋಧ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಶೇಷ ಘಟಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಎಚ್ಎಚ್-60ಡಬ್ಲ್ಯು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿಎಸ್ಎಆರ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ.</p><p>ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಯು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. </p><p>ವಿಮಾನದಿಂದ ಹಾರಿದ್ದ ಪೈಲಟ್ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 7 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟ ಏರಿದ್ದನು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಐಎ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಯಶ ಕಂಡಿತ್ತು. </p><p>ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 48 ತಾಸಿನ ಬಳಿಕ ದುರ್ಗಮವಾದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಂದ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಇದು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕುವೈತ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>