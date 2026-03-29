ಭೂ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ: ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಎಂದ ಇರಾನ್‌ ಸ್ಪೀಕರ್‌

ದುಬೈ/ಟೆಹರಾನ್: 'ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ' ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಭೂದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಖಿರ್ ಖಾಲೀಬಾಫ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

3,500 ಯೋಧರನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ 'ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಟ್ರಿಪೋಲಿ' ಶುಕ್ರವಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ತಲುಪಿದೆ. ಭೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಈ ಯೋಧರನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

'ಹಲವು ದಿನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭೂ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ರಫ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ' ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸೇನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ: 'ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರು ಇರಾನ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿಯುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಖಾಲೀಬಾಫ್ ಭಾನುವಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಅಮೆರಿಕವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಭೂದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಟೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ದಾಳಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ 'ಅಲ್ ಅರಬಿ' ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಬಹರೇನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಯುಮೀನಿಯಂ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯ ಜತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎಂಬ ಕಾರಣ ಈ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ (ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಹೇಳಿದೆ.

ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲ್ಯುಮೀನಿಯಂ (ಇಜಿಎ) ಹೇಳಿದೆ. ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಯುಮೀನಿಯಂ ಬಹರೇನ್ (ಎಲ್ಬಿಎ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದಿನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

* ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಶನಿವಾರ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

* ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಳಿಯ ಇರಾನ್ನ ಬಂದರು ನಗರ ಬಂದರ್ ಖಮಿರ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಆರ್ಎನ್ಎ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

* ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭೂ ದಾಳಿ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಮೃತಪಟ್ಟ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದಕ್ಕೇರಿದೆ.

* ಇರಾನ್ ಹಾರಿಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುವೈತ್ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ.

* ಇಸ್ರೇಲ್ನತ್ತ ಎರಡು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೆಮನ್ನ ಹೂಥಿ ಬಂಡುಕ