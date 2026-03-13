ಇರಾನ್‌ ಶರಣಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ: ಜಿ7 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಜಿ7 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ಶರಣಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ'ಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ‘ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಸ್ವಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>‘ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಯಾರೆಂಬುದೇ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬದುಕುಳಿದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ನೂತನ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ನು, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಹುಚ್ಚ ಎಂದು ಕರೆದಿದರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದು ತಮಗೆ ಸಿಗುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>