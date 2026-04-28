ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ದೇವಾಲಯ, ಗುರುದ್ವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಸುತ್ತ ನೂರು ಅಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ವಲಯ ರಚಿಸಿ, ಆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧ (ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಸೂದೆಯೊಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸದರಾದ ಟಾಮ್ ಸುಝ್ಝಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲೆರ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಯಾರೂ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು' ಎಂದು ಸುಝ್ಝಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಅಮೆರಿಕ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮೀರ್ ಕಾಲ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>