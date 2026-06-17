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Homenewsworld news

‘ಯುಎಸ್ ಇಂಡೋ–ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್’ನಿಂದ ‘ಇಂಡೋ’ ಪದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 15:16 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 15:16 IST
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IndiaDonald TrumpCommando

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