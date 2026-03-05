ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸೆನೆಟ್

Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:40 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:40 IST
