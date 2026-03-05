ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸೆನೆಟ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೆನೆಟ್ (ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಮನೆ) ಬುಧವಾರ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ.</p>.ಇರಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ; ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್.<p>ವೈಮಾನಿಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗಿದೆ,</p><p>100 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ 52–47 ಮತಗಳ ಅಂತರಿಂದ ಸೋಲಾಯಿತು. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ ಸಂಸದರು ಪರವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.ನಾವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು: ಟ್ರಂಪ್.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸೈನ್ಯ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಈ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸೀಮಿತ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸುವುದು ಸೈನ್ಯದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><em><strong>(ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ಸುದ್ದಿ)</strong></em></p>.ಪ್ರತಿಸುಂಕ ಮರುಪಾವತಿ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>