ಕೆಲವೇ ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಅಮೆರಿಕ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:</strong> ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆರೊಲಿನ್ ಲೆವಿಟ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಇರಾನ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಅಮೆರಿಕದ ವಿನಾಶವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>. <p><strong>ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಸ್ಪೇನ್ ಸಹಕಾರ...</strong></p><p>'ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಸ್ಪೇನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯುರೋಪಿನ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಲೆವಿಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಮೊದಲು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪೆದ್ರೊ ಸ್ಯಾಂಟೆಸ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. </p>.ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸೆನೆಟ್.ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೌನ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಟ. <p><strong>ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ...</strong></p><p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.