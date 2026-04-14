USಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಎಡವಟ್ಟು: ಕುಸಿಯಿತೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ?

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತ ವಲಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಪೈಕಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಇವರೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯಾನ್ಸ್. ಆದರೆ ಮಾತುಕತೆ ಫಲಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ವರದಿಗಳು.

ಎಂಎಸ್ಎನ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Decision Desk HQ (DDHQ) ಮತ್ತು The Hillನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ರೇಟಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ 52 ರಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 38 ರಷ್ಟು ಜನರು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಫಲತೆ, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ

ಇರಾನ್– ಅಮೆರಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಪರವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ವ್ಯಾನ್ಸ್. ಆದರೆ ಮಾತುಕತೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗದೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ದೇಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಹಂಗೇರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಓರ್ಬನ್ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಹಂಗೇರಿಗೆ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದೇ ವಿಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿವು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು.

ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೋ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಕೂಡ ರುಬಿಯೊ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಅವರಿಗೇ ಮುಳ್ಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾದ ಮಾತುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.

2021ರಲ್ಲಿ ಓಹಿಯೋ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸೆನೆಟ್ಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಾನ್ಸ್, ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ, ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಪೀಟ್ ಬುಟಿಗೀಗ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಕಾಸಿಯೊ-ಕಾರ್ಟೆಜ್ರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 'ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಾಮಾಧಾನ ಇರಲು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು

2028ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಂಭವನೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು