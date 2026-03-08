ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೊಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತೇವೆ: ಅಮೆರಿಕ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಅಮೆರಿಕ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಕೊಂದರೆ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ, ನಾವು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇವೆ’ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ 21 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿಯ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಚಿತ್ರಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವು ಯಾವ ದಾಳಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ, ಸದ್ಯ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರ ಇಡೀ ದುಷ್ಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯುದ್ಧವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಸಾಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಧನೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ನ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ವೈಮಾನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.</p><p>ನಾವು ಇರಾನಿನ ನೌಕಾಪಡೆ, 44 ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ವಾಯುಪಡೆ, ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>