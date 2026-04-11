ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ದಾಟಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧನೌಕೆ 

ಟೆಹರಾನ್: ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಎರಡು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಶನಿವಾರ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿವೆ.

ಸಭೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ಸಂಬಂಧ, ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

'ಹೊರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ 28 ಜಲಬಾಂಬ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಇರಾನ್ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ನೌಕೆಗಳು ಮುಳುಗಿವೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಗುರಿ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕೆಪಡೆಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಸಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.