<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇರಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿರುವ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. </p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಟ್ರುತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕದ ಮೂರು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಗುಂಡು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ನ ದಾಳಿಕೋರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಣ್ಣ ಹಡಗುಗಳನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಸಮುದ್ರದಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಐಆರ್ಐಬಿ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವೆಶ್ಮ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇರಾನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ಶತ್ರುಗಳ ನಡುವೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಬಳಿಯ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಸ್ಫೋಟಗಳು ಅಪರಿಚಿತ ಶತ್ರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ಗೆ(ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯುಎಇಯಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದೆ.</p><p>ಇತ್ತ, ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಶ್ಮ್ ದ್ವೀಪಗಳ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎರಡು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಮೆಹರ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>