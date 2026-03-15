ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ‘ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್’: ಅಮೆರಿಕದ ದೈತ್ಯ ನೌಕೆ ಸುತ್ತ

ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್, ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ಇರಾನ್ನ ಮಾಜಿ ಪರಮೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅಯತೋಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿಯ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ, ಶತಾಯಗತಯ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಶತ್ರು ದಾಳಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವುದು, ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪರಮಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಇಂಧನ ಮರುಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಿಮಾನಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 80 ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಬಹುದಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ತೇಲುವ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. 1989ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ 16ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:

ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ: ಈ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್-35ಸಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ II ಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಸಮೂಹ ಇದೆ. ಇದು ಪರಮಾಣು ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 2013–2017ರವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ ತುಂಬುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೂಲಂಕುಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸದೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: RIM-162 ESSM ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, RIM-116 ರೋಲಿಂಗ್ ಏರ್ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭೂಮಿ, ಆಗಸದಿಂದ ಒದಗುವ ಅಪಾಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ವೆಪನ್ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಇತಿಹಾಸ: ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ, ಆಪರೇಷನ್ ಇರಾಕಿ ಫ್ರೀಡಂ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಓಮಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಬಗ್ಗೆ: ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯು ಸುಮಾರು 5,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 4 ಎಕರೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಫ್ಲೈಟ್ ಡೆಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 30 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು.

333 ಮೀಟರ್ ಉದ್ಧ

ನಿಮಿಟ್ಜ್ ಶ್ರೇಣಿಯ(ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ) ಐದನೇ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 333 ಮೀಟರ್ ಉದ್ಧವಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಬೃಹತ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಲ್