ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ವಿಳಂಬ

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಭೇಟಿ ಮುಂದೂಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್‌
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:18 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:18 IST
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Donald Trumpiran conflict

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