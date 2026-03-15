<p><strong>ಕೀವ್</strong>: ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಿದ್ಧವಿದೆ' ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಅಮೆರಿಕ, ಉಕ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾದ ಸಂಧಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಅಮೆರಿಕವು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾದ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾವು ತನ್ನ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರಕಾರಿಸಿದೆ.</p>.<p class="title">'ನಾವು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಷ್ಯಾದ ನಿಯೋಗವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">'ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಭೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಈ ವೇಳೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಗಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಭೆಯೂ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.