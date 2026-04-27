ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಶ್ವೇತ ಭವನದ ವರದಿಗಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಭೋಜನ ಕೂಟದ ವೇಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಲಾಬಿಯ ಹೊರಗಿನ ಭದ್ರತಾ ಚೆಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ನುಗ್ಗಿದ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯ ಬಳಿ ಶಾಟ್ಗನ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಗನ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಾಕುಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗುಂಡುತಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸ ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ದಾಳಿಕೋರನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆತನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿ ಸ ಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಏಕೈಕ ಶಂಕಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂದೂಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಯುಧ ಬಳಸಿ ಫೆಡರಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಆರೋಪಗಳನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಂಕಿತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್: ಶಂಕಿತ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 31 ವರ್ಷದ ಕೋಲ್ ಥಮಸ್ ಅಲೆನ್ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಟೊರೆನ್ಸ್ ಮೂಲದವನಾಗಿದ್ದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

'ಈ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಈತನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈತನ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಲೆನ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪರ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆತ 2017ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಫೆಡರಲ್ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅಲೆನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಗೆ 25 ಡಾಲರ್ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯದ ಸುತ್ತ: ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯದ ಸುತ್ತ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಶಂಕಿತನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದೂಕನ್ನು ಹೇಗೆ ತಂದ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡಲಾ ರಂಭಿಸಿವೆ. ಬಾಲ್ರೂಂ ಹೊರಗೆ 'ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಮೀಟರ್' ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ತಪಾಸಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದೂಕು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬುದರತ್ತಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪ