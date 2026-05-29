ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ: ನೆತನ್ಯಾಹು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 'ಬೇರೆಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗುರುವಾರ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನನ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹುಚ್ಚು ಬೆಂಬಲವಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪಟ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ನಿವಾಸಿ. ಆದರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂಬಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹರಿಯಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ 60 ರಷ್ಟು ವಯಸ್ಕ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇ 53 ರಷ್ಟಿತ್ತು. </p>