‘ಇದು ಯುದ್ಧ...’ ಎಫ್‌–15 ವಿಮಾನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: 'ಇದು ಯುದ್ಧ... ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.......'</p><p>ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುಪಡೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಎಫ್–15 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇರಾನ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದು.</p><p>ಈ ಘಟನೆ ಮಾತುಕತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿರುವುದು ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಟ್ರಂಪ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಏನತ್ಮಧ್ಯೆ, ಪತನಗೊಂಡ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p><strong>ಪೈಲಟ್ ಪತ್ತೆಗೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ:</strong></p><p>ಪತನವಾದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. </p><p>'ಕೊಹ್ಗಿಲುಯೆಹ್ ಮತ್ತು ಬೋಯರ್-ಅಹ್ಮದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜನಗಳೇ... ನೀವು ಶತ್ರು ದೇಶದ ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>