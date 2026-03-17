ಯುದ್ಧ: ಈ ದಿನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

* ಬಾಗ್ದಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂರು ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು 4 ರಾಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ದಾಳಿ

* ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯಿಂದ 10 ಮಂದಿ 'ವಿದೇಶಿ ಬೇಹುಗಾರರ' ಬಂಧನ

* ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅವಶೇಷಗಳು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಅಬುದಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸಾವು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 8ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ 

* ಯುಎಇಯ ಫುಜೈರಾದ ತೈಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ. ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ

* ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯ

* ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ಕತಾರ್ ಸೇನೆ

* ಇರಾನ್, ಲೆಬನಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಚೀನಾ ಘೋಷಣೆ